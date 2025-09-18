youth league il napoli primavera di mister rocco cade 2 0 con il city

Battuta d’arresto per gli azzurrini, che cadono in Inghilterra nella prima giornata della Youth League 20252026. In attesa dell’esordio degli uomini di Antonio Conte, nel pomeriggio è sceso in campo il Napoli Primavera. La squadra allenata da Dario Rocca ha affrontato il Manchester City all’Academy Stadium nella prima giornata della Youth League, l’equivalente della Champions League per le formazioni Under-20. Youth League, Napoli ko: il resoconto del match. Si sapeva che la gara sarebbe stata proibitiva, ma gli azzurrini hanno venduto cara la pelle resistendo per tutto il primo tempo alle sortite offensive dei padroni di casa, attrezzati per provare ad arrivare fino in fondo nella manifestazione continentale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

