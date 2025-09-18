Youth League il Napoli Primavera di mister Rocco cade 2-0 con il City

Spazionapoli.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Battuta d’arresto per gli azzurrini, che cadono in Inghilterra nella prima giornata della Youth League 20252026. In attesa dell’esordio degli uomini di Antonio Conte, nel pomeriggio è sceso in campo il Napoli Primavera. La squadra allenata da Dario Rocca ha affrontato il Manchester City all’Academy Stadium nella prima giornata della Youth League, l’equivalente della Champions League per le formazioni Under-20. Youth League, Napoli ko: il resoconto del match. Si sapeva che la gara sarebbe stata proibitiva, ma gli azzurrini hanno venduto cara la pelle resistendo per tutto il primo tempo alle sortite offensive dei padroni di casa, attrezzati per provare ad arrivare fino in fondo nella manifestazione continentale. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

youth league il napoli primavera di mister rocco cade 2 0 con il city

© Spazionapoli.it - Youth League, il Napoli Primavera di mister Rocco cade 2-0 con il City

In questa notizia si parla di: youth - league

Il salernitano Giorgio?Matteo?Puglia conquista l’oro alla "Karate1 Youth League" di Pore?

Youth League Karate: Morelli sul Podio e Arnone si Riconferma tra i Migliori al Mondo

Zanchetta, ricordi dolci con l’Inter: «In Youth League percorso incredibile nato dal coraggio. In Italia c’è questo problema»

Youth League / Manchester City-Napoli 2-0; Youth League, Manchester City-Napoli 2-0: sconfitta all’esordio per gli azzurrini; Manchester City-Napoli (Youth League): quando si gioca e dove vederla in tv.

youth league napoli primaveraYouth League, Manchester City-Napoli 2-0: sconfitta all’esordio per gli azzurrini - Oggi è il ritorno della Primavera del Napoli in Youth League, sul campo del Manchester City. Scrive msn.com

youth league napoli primaveraDiretta Manchester City Napoli Primavera/ Streaming video tv: gara difficile Youth League, 18 settembre 2025) - Youth League, Diretta Manchester City Napoli Primavera, streaming video tv: trasferta ardua in Inghilterra per i campani (18 settembre 2025) ... Riporta ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Youth League Napoli Primavera