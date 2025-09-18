Non basta il presidio dei lavoratori sotto le torri della Regione Emilia-Romagna a Bologna. Non bastano né i tamburi, né le urla "vergogna", né le dure reazioni del governatore Michele de Pascale, delle istituzioni, della politica. Per la terza volta per il colosso dell’e-commerce Yoox è ancora fumata nera. L’azienda, come emerso ieri nel primo incontro in Regione, convocato dall’assessore al Lavoro Giovanni Paglia, coi vertici di LuxExperience, sindacati, istituzioni e parti sociali, ha confermato la decisione di voler portare avanti il licenziamento di 211 dipendenti, 165 dei quali a Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Yoox, licenziamenti confermati. De Pascale attacca la proprietà