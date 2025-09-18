Yoox licenziamenti confermati De Pascale attacca la proprietà

Ilrestodelcarlino.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non basta il presidio dei lavoratori sotto le torri della Regione Emilia-Romagna a Bologna. Non bastano né i tamburi, né le urla "vergogna", né le dure reazioni del governatore Michele de Pascale, delle istituzioni, della politica. Per la terza volta per il colosso dell’e-commerce Yoox è ancora fumata nera. L’azienda, come emerso ieri nel primo incontro in Regione, convocato dall’assessore al Lavoro Giovanni Paglia, coi vertici di LuxExperience, sindacati, istituzioni e parti sociali, ha confermato la decisione di voler portare avanti il licenziamento di 211 dipendenti, 165 dei quali a Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

yoox licenziamenti confermati de pascale attacca la propriet224

© Ilrestodelcarlino.it - Yoox, licenziamenti confermati. De Pascale attacca la proprietà

In questa notizia si parla di: yoox - licenziamenti

Yoox e l’incubo licenziamenti: oltre 200 dipendenti a rischio tra Bologna e Milano

Yoox annuncia licenziamenti in Italia, 211 dipendenti in esubero

Yoox fa scattare licenziamenti collettivi, in 211 perdono il lavoro, sindacati: “Inaccettabile”

Yoox, licenziamenti confermati. De Pascale attacca la proprietà; Crisi Yoox, confermati i licenziamenti: scatta lo sciopero in centro a Milano; Yoox, tavolo in Regione: De Pascale e sindacati contro i 211 licenziamenti.

yoox licenziamenti confermati deYoox, licenziamenti confermati. De Pascale attacca la proprietà - Non bastano né i tamburi, né le urla "vergogna", né le dure reazioni del governatore Michele de Pascale, del ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it

yoox licenziamenti confermati deYoox conferma i licenziamenti - Romagna si chiude senza alcun concreto passo avanti per i 211 dipendenti a rischio, impiegati tra Emilia- Si legge su it.fashionnetwork.com

Cerca Video su questo argomento: Yoox Licenziamenti Confermati De