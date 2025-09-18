Yildiz emozione troppo grande | scoppia in lacrime
Dopo la meravigliosa rete messa a segno da Yildiz contro il Borussia Dortmund si è commosso: l’emozione è stata troppo forte. Un gol bellissimo contro l’Inter, un altro forse ancora più bello contro il Borussia Dortmund. Sono stati tre giorni da favola per Kenan Yildiz, sempre più trascinatore della Juve e sempre più meritevole della maglia numero 10 che porta sulle spalle. L’inizio di stagione del classe 2005 è ottimo sotto tutti i punti di vista: oltre ai gol, infatti, l’ex Bayern è stato protagonista di assist, giocate di alta classe e nel complesso prestazioni scintillanti che fanno sorridere Tudor e entusiasmano tutti i tifosi juventini. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Juve, che cuore! Yildiz e un Vlahovic rinato, ma dietro si balla… troppo - Un'altra rimonta, la seconda in quattro giorni: il solito Yildiz, un Vlahovic rinato, l'interrogativo Koopmeiners e una difesa che ... Riporta msn.com
Pagelle Venezia-Juventus: Yildiz commovente 7, Locatelli di personalità 7, Nico troppi errori 5, Kolo Muani dinamite 6,5 - 5,5 Alberto Costa Come la pubblicità nei film, la Var gli interrompe un’emozione: euro gol annullato per tocco di mano. Scrive corriere.it