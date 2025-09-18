Yildiz emozione troppo grande | scoppia in lacrime

Dopo la meravigliosa rete messa a segno da Yildiz contro il Borussia Dortmund si è commosso: l’emozione è stata troppo forte. Un gol bellissimo contro l’Inter, un altro forse ancora più bello contro il Borussia Dortmund. Sono stati tre giorni da favola per Kenan Yildiz, sempre più trascinatore della Juve e sempre più meritevole della maglia numero 10 che porta sulle spalle. L’inizio di stagione del classe 2005 è ottimo sotto tutti i punti di vista: oltre ai gol, infatti, l’ex Bayern è stato protagonista di assist, giocate di alta classe e nel complesso prestazioni scintillanti che fanno sorridere Tudor e entusiasmano tutti i tifosi juventini. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

