Yildiz e il siparietto con Adeyemi in Juve Borussia Dortmund ecco cosa si sono detti i due talenti | c’entra il futuro in bianconero dell’attaccante tedesco?

Yildiz e il siparietto con Adeyemi in Juve Borussia Dortmund: tutti gli aggiornamenti e cosa è successo durante il match. In una partita ad alta intensità come quella di Champions League tra Juventus e Borussia Dortmund, ogni gesto in campo viene analizzato con attenzione, e può dare l’impressione che ci sia tensione. È quello che è successo quando le telecamere hanno pizzicato un acceso scambio di battute a centrocampo tra Kenan Yildiz e Karim Adeyemi. Un momento che, a prima vista, poteva sembrare un confronto tra due avversari agguerriti, si è invece rivelato un divertente siparietto tra due giovani che si conoscono da tempo, un’amicizia che va al di là del campo da gioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Yildiz e il siparietto con Adeyemi in Juve Borussia Dortmund, ecco cosa si sono detti i due talenti: c’entra il futuro in bianconero dell’attaccante tedesco?

In questa notizia si parla di: yildiz - siparietto

Renato Veiga fa ‘riscoprire’ la nostalgia dei tifosi della Juventus: quel siparietto con Yildiz non è passato inosservato – FOTO

Yildiz e Del Piero: il siparietto avvenuto negli studi di Sky Sport fa scatenare tutti i tifosi L'ex capitano ha commentato così la rete del turco, messa a confronto con il suo eurogol messo a segno proprio contro il Dortmund 30 anni fa #Juve #SpazioJ - X Vai su X

Kenan Yildiz e Alex Del Piero: il siparietto avvenuto negli studi di Sky Sport fa scatenare tutti i tifosi della Juve L'ex capitano bianconero ha commentato così la rete del turco, messa a confronto con il suo eurogol messo a segno proprio contro il Dortmund 30 - facebook.com Vai su Facebook

Yildiz-Adeyemi, il siparietto dopo l’1-1 svelato: cosa si sono detti durante Juve-Dortmund; Cosa si sono detti Yildiz e Adeyemi durante Juve vs Borussia Dortmund? Il retroscena della sfida di Champions; Juventus-Borussia Dortmund 4-4, gol e highlights: Kelly e Vlahovic pareggiano nel recupero.

Yildiz-Adeyemi, il siparietto dopo l’1-1 svelato: cosa si sono detti durante Juve-Dortmund - La rivelazione sul dialogo tra i due calciatori pochi secondi dopo la rete del numero dieci turco per il momentaneo pareggio ... Riporta tuttosport.com

Juventus-Borussia Dortmund, Adeyemi e il siparietto con Yildiz: 'Gli ho detto di non segnare più' - Divertente siparietto durante il match di Champions League tra i due giovani talenti, che nel post partita hanno subito negato di aver avuto un momento di tensione. Si legge su ilbianconero.com