Quanta differenza c’è tra Kenan Yildiz e Kvicha Kvaratskhelia? Emiliano Viviano interviene in live e dice la sua su questo azzardato paragone. Il turco della Juventus ha iniziato la stagione alla grande con gol e assist, può diventare più forte del fenomeno del Paris Saint German? (ANSA) TvPlay.it “Chi mi prendo oggi tra Kvara e Yildiz? Il georgiano sicuramente, sono certo però che il turco può raggiungere il suo livello”, Emiliano Viviano è davvero innamorato del numero 10 della Juventus anche se non può non amare anche l’ex Napoli. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - “Yildiz come Kvaratskhelia”, Viviano lo dice in live: la precisazione fa discutere