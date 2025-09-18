Yildiz celebrato dalla Juve | il post social dei bianconeri gasa i tifosi ed esalta il 10 bianconero – FOTO

Yildiz celebrato dalla Juve: la FOTO del club bianconero che esalta la prestazione del talento bianconero. Il calcio, si sa, vive di simboli e di numeri. E nel caso di Kenan Yildiz, la sua storia con la maglia della Juventus è già un racconto che affascina. Dai primi minuti in campo fino all’affermarsi come uno dei talenti più brillanti del panorama europeo, il giovane attaccante turco ha dimostrato di non essere solo una promessa, ma una certezza del presente. Con la Juventus che ha deciso di puntare forte su di lui, l’entusiasmo dei tifosi è palpabile, convinti di avere tra le mani una vera “gemma lucente”, proprio come recita il celebre post social del club. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

