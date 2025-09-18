Yacht e superyacht Novità da sogno tra eleganza e tecnologia al top

di Paolo Galliani Quando entri al Salone sono decisivi i primi 10 minuti. Una prova? Facile: bastano per raggiungere le banchine della darsena grande dove le barche più belle del mondo si susseguono e s’interpellano a vicenda. E una volta sul posto, ti rendi conto che non puoi limitarti ad ammirare la loro bellezza sartoriale e notare le loro ’linea d’acqua’. Troppo riduttivo. Devi ascoltare le storie che le riguardano; raccogliere informazioni sulla loro capacità di conciliare prestazioni, resa estetica, sostenibilità; e quando è possibile – a volte lo è – salire a bordo per rilevare in modo più tattile la qualità degli spazi interni, il comfort, l’eleganza, il design, la privacy e l’originalità delle soluzioni tecnologiche adottate per garantire sicurezza, ergonomia e stabilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

