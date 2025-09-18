Xi banna Nvidia e spinge Alibaba.

La Cina, a poche ore di distanza dall'accusa a Nvidia di violare le regole antitrust, ieri ha deciso di troncare ogni possibilità di dialogo. L'autorità di regolamentazione cinese di internet ha infatti intimato alle più grandi aziende tecnologiche del Dragone di interrompere subito l'acquisto di chip dal gigante americano e di rescindere i patti esistenti. L'obiettivo di Pechino non si limita a tagliare fuori gli Stati Uniti dal suo mercato tecnologico, ma di intensificare gli sforzi per potenziare l'industria cinese di semiconduttori, così da poter competere con gli States nella corsa all'intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

