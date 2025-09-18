Anche questa sera, quindi, l'Allianz Stadium di Milano si trasformerà in un teatro colmo di sogni e di talento. Ogni esibizione porterà con sé una nuova storia. I concorrenti avranno infatti la possibilità di presentarsi, così come di raccontare ai giudici le loro intenzioni e le loro grandi speranze. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - X Factor, stasera in onda la seconda puntata: tutte le anticipazioni