X Factor Delia Buglisi | Ecco Chi E’ La Cantante Catanese!

Scopri chi è Delia Buglisi, la giovane cantautrice siciliana che ha stregato il pubblico di X Factor con voce, dialetto e anima. Standing ovation e brividi: ecco perché tutti parlano di lei. Un talento che esplode tra note classiche e fuoco siciliano. È arrivata sul palco con le mani che tremavano, la voce rotta dall’emozione e lo sguardo di chi ha tanto da raccontare. Delia Buglisi, 25 anni, catanese, musicista “quasi” a tempo pieno, ha stregato tutti alle audizioni di X Factor 2025. Ma non fatevi ingannare da quell’ironia leggera con cui si presenta: dentro Delia si muove un uragano di passione, radici profonde e voglia di libertà. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

