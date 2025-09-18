X Factor Delia Buglisi | Ecco Chi E’ La Cantante Catanese!
Scopri chi è Delia Buglisi, la giovane cantautrice siciliana che ha stregato il pubblico di X Factor con voce, dialetto e anima. Standing ovation e brividi: ecco perché tutti parlano di lei. Un talento che esplode tra note classiche e fuoco siciliano. È arrivata sul palco con le mani che tremavano, la voce rotta dall’emozione e lo sguardo di chi ha tanto da raccontare. Delia Buglisi, 25 anni, catanese, musicista “quasi” a tempo pieno, ha stregato tutti alle audizioni di X Factor 2025. Ma non fatevi ingannare da quell’ironia leggera con cui si presenta: dentro Delia si muove un uragano di passione, radici profonde e voglia di libertà. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
Prima si presenta come catanese poi quando Jakie La Furia, componente della giuria, racconta di avere discendenze di Paternò, lei precisa di arrivare proprio da quel Comune della provincia di Catania.
