WWE | Rivelato opener di Wrestlepalooza e potrebbe tranquillamente essere il main event

Wrestlepalooza si terrà questo sabato e la card è già piena di match che faranno saltare i fan dalla sedia. Con pochi giorni rimasti all’evento, il match d’apertura è stato finalmente svelato. Durante il Pat McAfee Show, Pat McAfee ha rivelato che John Cena VS Brock Lesnar aprirà il PLE, segnando il primo match della nuova era ESPN-WWE. Pat ha detto che è il modo perfetto per lanciare la collaborazione, con due dei più grandi di sempre che si affrontano all’inizio dello show. “ Quel match si terrà all’inizio dello show. Ad aprire le danze nell’era ESPN-WWE saranno John Cena e Brock Lesnar. Che modo di iniziare la partnership più grande che io abbia mai visto—e non dimentichiamo due GOATs che se le danno di santa ragione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

