WWE | Rivelato opener di Wrestlepalooza e potrebbe tranquillamente essere il main event
Wrestlepalooza si terrà questo sabato e la card è già piena di match che faranno saltare i fan dalla sedia. Con pochi giorni rimasti all’evento, il match d’apertura è stato finalmente svelato. Durante il Pat McAfee Show, Pat McAfee ha rivelato che John Cena VS Brock Lesnar aprirà il PLE, segnando il primo match della nuova era ESPN-WWE. Pat ha detto che è il modo perfetto per lanciare la collaborazione, con due dei più grandi di sempre che si affrontano all’inizio dello show. “ Quel match si terrà all’inizio dello show. Ad aprire le danze nell’era ESPN-WWE saranno John Cena e Brock Lesnar. Che modo di iniziare la partnership più grande che io abbia mai visto—e non dimentichiamo due GOATs che se le danno di santa ragione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: rivelato - opener
Nel corso di un'intervista, alcuni sviluppatori di Expedition 33 hanno rivelato quanto ha effettivamente venduto finora il gioco: 4,4 milioni di copie vendute, sebbene non ci sia ancora stato un annuncio in tal senso. - facebook.com Vai su Facebook
Clamoroso retroscena del Senior Director of Player Relations degli US Open, Eric Butorac, rivelato durante un’intervista rilasciata a Nothing Major Podcast. #EurosportTennis #USOpen #Sinner - X Vai su X
WWE: Rivelato opener di Wrestlepalooza e potrebbe tranquillamente essere il main event.
WWE: Rivelate le prime quote per Wrestlepalooza - Si avvicina il ritorno di Wrestlepalooza e vi riportiamo le prime quote in vista dello show di debutto su ESPN ... Secondo spaziowrestling.it
Un altro astro della WWE confermato per il ritorno a Wrestlepalooza dopo Cody Rhodes - Triple H ha appena scosso il Pat McAfee Show con un annuncio che sta mandando in visibilio i fan della WWE. Segnala worldwrestling.it