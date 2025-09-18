Wrestlepalooza si terrà questo sabato e la card è già piena di match che faranno saltare i fan dalla sedia. Con pochi giorni rimasti all’evento, il match d’apertura è stato finalmente svelato. Durante il Pat McAfee Show, Pat McAfee ha rivelato che John Cena VS Brock Lesnar aprirà il PLE, segnando il primo match della nuova era ESPN-WWE. Pat ha detto che è il modo perfetto per lanciare la collaborazione, con due dei più grandi di sempre che si affrontano all’inizio dello show. “ Quel match si terrà all’inizio dello show. Ad aprire le danze nell’era ESPN-WWE saranno John Cena e Brock Lesnar. Che modo di iniziare la partnership più grande che io abbia mai visto—e non dimentichiamo due GOATs che se le danno di santa ragione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Rivelato opener di Wrestlepalooza e potrebbe tranquillamente essere il main event