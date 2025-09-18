Ludwig Kaiser ha iniziato a interpretare El Grande Americano lo scorso giugno, dopo che Chad Gable si è preso una pausa a causa di un infortunio, e da allora sta facendo un ottimo lavoro nel ruolo. Per questo non sorprende che la WWE stia lavorando a un accordo di sponsorizzazione di alto profilo incentrato proprio su El Grande Americano. Secondo WrestleVotes Radio, la WWE sarebbe in trattativa con una grande azienda del settore food & beverage per una partnership promozionale e di co-branding legata al personaggio. Accordo ancora in sospeso, ma il futuro di El Grande Americano sembra promettente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Nuovo push per El Grande Americano, possibile accordo di sponsorizzazione in vista