WTA Seul 2025 risultati 18 settembre | Swiatek ed Alexandrova ai quarti fuori Kasatkina e Shnaider

Si completano gli ottavi di finale dei Korea Open 2025 di tennis, torneo di categoria WTA 500: a Seul, in Corea del Sud, si disputano gli ultimi sei match in programma. Il tabellone, privo di italiane, si allinea in questo modo ai quarti di finale, in programma tutti nella giornata di domani, venerdì 19 settembre. La numero 1 del tabellone, la polacca Iga?wi?tek, elimina la romena Sorana Cîrstea con lo score di 6-3 6-2 e nel prossimo turno dovrà affrontare la ceca Barbora Krej?íková, che rimonta e batte la numero 8 del seeding, la britannica Emma Raducanu, in tabellone con una wild card, sconfitta con lo score di 4-6 7-6 (10) 6-1. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Seul 2025, risultati 18 settembre: Swiatek ed Alexandrova ai quarti, fuori Kasatkina e Shnaider

