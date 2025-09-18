Wow stupenda Sophie Codegoni elimina il filler e torna naturale la trasformazione lascia tutti di sasso

Il primo filler alle labbra a soli 16 anni. Sophie Codegoni, nota per la sua partecipazione a programmi come Uomini e Donne e Grande Fratello, ha iniziato presto a ricorrere alla medicina estetica. Bellissima di natura, ma segnata dall’insicurezza e dal consenso dei genitori. Negli anni, racconta a La Volta Buona ospite di Caterina Balivo, non ha esagerato con gli interventi, limitandosi a seno e labbra, ma con tanto filler sulle labbra. Solo oggi, dopo essere diventata mamma e aver trovato una nuova serenità, Sophie Codegoni ammette di aver commesso un errore e di aver fatto un passo indietro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Wow, stupenda. Sophie Codegoni elimina il filler e torna naturale, la trasformazione lascia tutti di sasso.

