World Cleanup Day tutti insieme per raccogliere i rifiuti | Puliamo il mondo partendo da Palermo
Appuntamento con il World Cleanup Day anche a Palermo: un’occasione di mobilitazione per cittadini, scuole, associazioni e istituzioni, che potranno prendere parte a una giornata di partecipazione e cura dei beni comuni. L’appuntamento è fissato per sabato (20 settembre) alle ore 16 nella. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
“World Cleanup Day” per mantenere pulita Parma
World Cleanup Day Italia 2025, il 17 settembre l’evento inaugurale a Ponticelli
WORLD CLEANUP DAY: SABATO 20 SETTEMBRE PULIZIA DELLA SPIAGGIA DI MULTEDO E DELLA FOCE DEL TORRENTE VARENNA Il Comitato Pegli Bene Comune è lieto di annunciare che l'area compresa tra la spiaggia di Multedo è stata seleziona
World Cleanup Day Italia 2025 al via mercoledì a Ponticelli. A Napoli dagli abiti usati nascono borse e nuove opportunità #ANSA
World Cleanup Day, tutti insieme per raccogliere i rifiuti: Puliamo il mondo partendo da Palermo; Acqua Sant’Anna sostiene il World Cleanup Day 2025 e rinnova la campagna “A Buon Rendere”; Scuolambiente in prima linea per il World Cleanup Day: due Giorni di Impegno per l'Ambiente e la Pace.
World Cleanup Day: appello congiunto di Acqua Sant’Anna e “A Buon Rendere” - Il 20 settembre, in occasione del World Cleanup Day, riconosciuto dall’ONU come giornata globale dedicata alla pulizia del pianeta, milioni di cittadini in oltre 211 Paesi scenderanno in campo contro ... foodaffairs.it scrive
World Cleanup Day Italia 2025 a Napoli: l’inaugurazione parte da Ponticelli, tra cura dell’ambiente e creatività sociale - Sarà l’Orto Sociale Urbano di Ponticelli, nel cuore del Parco Fratelli De Filippo di via Malibran a Napoli, ad accogliere – nella giornata di domani, mercoledì 17 settembre – il primo appuntamento del ... Lo riporta giustizianews24.it