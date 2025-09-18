Wolverine pronto a cedere il suo nome in codice

Il personaggio di Wolverine, iconico membro degli X-Men, rappresenta una delle figure più riconoscibili e amate nel panorama dei fumetti Marvel. Con l’avanzare della narrazione e le nuove trame che si delineano, si profila un possibile cambiamento epocale riguardante il suo ruolo e il suo nome. Questo articolo analizza le recenti novità riguardanti la successione del titolo di Wolverine e le implicazioni per l’universo Marvel. l’evoluzione della saga di wolverine e il futuro del personaggio. il nuovo capitolo: “the age of revelation”. Il prossimo ciclo narrativo degli X-Men, intitolato The Age of Revelation, si svolge dieci anni nel futuro immaginato da Marvel. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Wolverine pronto a cedere il suo nome in codice

In questa notizia si parla di: wolverine - pronto

Nuovo wolverine negli x-men: il supereroe pronto a indossare il mantello

Marvel’s Wolverine “sembra fantastico” ed il nuovo trailer è pronto, secondo un noto leaker

Secondo Tom Henderson, Marvel’s Wolverine, “sembra fantastico” ed è già pronto il nuovo trailer del titolo Insomniac Games. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com Vai su Facebook

Sony avrebbe un altro #StateofPlay in programma per il mese in corso, e secondo fonti attendibili durante l'evento sarà mostrato Marvel's Wolverine. - X Vai su X

Insomniac Games vittima di un maxi leak: ci sono 6 giochi in uscita entro il 2031, ecco titoli e date di lancio; Insomniac Games: arrivato il comunicato ufficiale sull'attacco hacker e i dati trafugati.

State of Play in arrivo entro fine mese? Marvel’s Wolverine pronto a mostrarsi con un nuovo trailer - Dopo il recente approfondimento su 007 First Light, gli occhi tornano puntati su Sony, che secondo le ultime indiscrezioni si prepara a un nuovo State of Play entro la fine di settembre. Segnala it.ign.com