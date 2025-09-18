Wired Next Fest 2025 Trentino chi seguire se ti interessi di tv social e libri

Dalla patrona di Miss Italia Patrizia Mirigliani, al maestro pasticcere Iginio Massari, da Gli audio di mio padre all'attrice Michela Andreozzi. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Wired Next Fest 2025 Trentino, chi seguire se ti interessi di tv, social e libri

In questa notizia si parla di: wired - next

The Big Interview, di cosa parleremo al nuovo evento di Wired

Amazon Prime Day 2025, le migliori offerte scelte da Wired

Le 40 migliori offerte dell'Amazon Prime Day 2025 scelte da Wired

WIRED NEXT FEST 2025 Il più importante festival gratuito dedicato a innovazione, tecnologia, scienza e cultura torna a Rovereto #WNF25 ? Dal 3 al 5 ottobre 2025 Rovereto Scopri gli ospiti annunciati Registrati per partecipare gratuitamente a - facebook.com Vai su Facebook

Dalla politica internazionale ai temi della giustizia, memoria, educazione legati ai diritti. Ci vediamo al Wired Next fest Trentino 2025 a Rovereto #WNF25 - X Vai su X

Chi parla di economia e lavoro al Next Fest 2025 Trentino; Chi parla di politica e diritti al Next Fest 2025 Trentino; Rovereto: polemica sulla concessione della Sala Filarmonica ai contestatori del Wired Next Fest.

Chi parla di politica e diritti al Wired Next Fest 2025 Trentino - partner utilizziamo cookie e metodi simili per riconoscere i visitatori e ricordare le loro preferenze. Lo riporta wired.it

Chi parla di ambiente ed energia al Wired Next Fest 2025 Trentino - partner utilizziamo cookie e metodi simili per riconoscere i visitatori e ricordare le loro preferenze. Riporta wired.it