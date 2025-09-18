Windsor Trump al gala di Stato con Re Carlo III

Fotografi e corni da parata hanno accolto l’arrivo di Donald Trump a Windsor, dove il presidente statunitense ha partecipato al secondo banchetto di Stato offerto da re Carlo III. Un appuntamento sontuoso che, nelle sue parole, rappresenta uno dei momenti più alti della sua permanenza sulla scena internazionale. Un’accoglienza carica di simbolismo Al suo arrivo . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Windsor, Trump al gala di Stato con Re Carlo III

In questa notizia si parla di: windsor - trump

Buckingham Palace conferma: Trump da re Carlo a Windsor a settembre

Regno Unito, Windsor si prepara alla visita di Stato del presidente Usa Donald Trump

Una gigantesca foto di Trump ed Epstein vicino al Castello di Windsor

Radio1 Rai. . #Trump da #CarloIII. Dopo l'accoglienza in pompa magna, la cena al castello di Windsor con 160 ospiti. Per l'inquilino della Casa Bianca "uno dei più grandi onori" della sua vita. L'elogio del Re per l'impegno contro i conflitti. Oggi l'incontro con St - facebook.com Vai su Facebook

#ReCarlo accoglie #Trump a Windsor ed elogia gli sforzi del presidente americano. Trump: "Un onore tornare qui". ? di Luigi Santarelli - X Vai su X

Donald Trump a Windsor, l'incontro con Carlo e Camilla: imponente picchetto d'onore e cena di gala; Regno Unito, Trump alla cena di Stato con re Carlo elogia i rapporti tra Washington e Londra; Cena di gala a Windsor: i potenti omaggiano Trump, fuori migliaia di manifestanti.

Kate Middleton incanta Windsor: l’abito da principessa che ha lasciato senza parole alla cena di gala con Trump - Kate Middleton ha lasciato tutti senza parole con il suo magnifico abito per la cena di gala con il presidente degli Stati Uniti: tutti i dettagli sul suo outfit ... Secondo ultimenotizieflash.com

Trump a Windsor, il Presidente americano in visita da Re Carlo - Nel primo giorno della visita di Stato di Trump nel Regno Unito il Presidente americano è stato ospite di Re Carlo a Windsor. Segnala panorama.it