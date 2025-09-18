Windsor l’abbraccio tra Carlo III e Trump | simboli alleanze e messaggi alla Russia

Re Carlo III e Donal Trump Un banchetto di Stato al castello di Windsor, una processione in carrozza e un discorso che pesa come una dichiarazione: Londra e Washington mandano un messaggio chiaro nel cuore di una Europa ancora segnata dalla guerra. È così che si è aperta la visita ufficiale del presidente statunitense Donald Trump nel Regno Unito, accolto con tutti gli onori dal re Carlo III in una serata che mescola cerimoniale, comunicazione politica e simbolismo internazionale. Il sovrano britannico, durante il ricevimento serale di ieri al castello di Windsor, ha pronunciato parole che immediatamente hanno assunto il peso di un messaggio politico rivolto non solo agli ospiti, ma al mondo intero: “Oggi, mentre la tirannia minaccia nuovamente l’Europa, noi e i nostri alleati siamo uniti nel sostenere l’Ucraina, per scoraggiare l’aggressione e garantire la pace”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

