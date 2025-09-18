Windows 10 conto alla rovescia | mancano 30 giorni alla fine del supporto Le date da ricordare

Microsoft ha pubblicato un nuovo alert rivolto agli utenti per ricordare che la fine del supporto a Windows 10 è ormai vicina. La data da segnare sul calendario è il 14 ottobre 2025, quando terminerà ufficialmente il ciclo di aggiornamenti per la versione 22H2 di Windows 10. Lo stesso giorno sarà sancita anche la fine del supporto per Windows 10 2015 LTSB e Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015. L’aggiornamento di sicurezza mensile di ottobre 2025 sarà quindi l’ultimo rilasciato, dopodiché i dispositivi che continueranno a utilizzare queste versioni non riceveranno più patch di sicurezza né aggiornamenti di protezione contro le nuove minacce informatiche. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com