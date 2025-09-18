Windows 10 conto alla rovescia | mancano 30 giorni alla fine del supporto Le date da ricordare
Microsoft ha pubblicato un nuovo alert rivolto agli utenti per ricordare che la fine del supporto a Windows 10 è ormai vicina. La data da segnare sul calendario è il 14 ottobre 2025, quando terminerà ufficialmente il ciclo di aggiornamenti per la versione 22H2 di Windows 10. Lo stesso giorno sarà sancita anche la fine del supporto per Windows 10 2015 LTSB e Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2015. L’aggiornamento di sicurezza mensile di ottobre 2025 sarà quindi l’ultimo rilasciato, dopodiché i dispositivi che continueranno a utilizzare queste versioni non riceveranno più patch di sicurezza né aggiornamenti di protezione contro le nuove minacce informatiche. 🔗 Leggi su Chiccheinformatiche.com
In questa notizia si parla di: windows - conto
Windows 10 EOL: il conto salato dell’immobilismo e la corsa a Windows 11 il blog: https://insicurezzadigitale.com/windows-10-eol-il-conto-salato-dellimmobilismo-e-la-corsa-a-windows-11… #cybersecurity #eol #infosec #microsoft #panasonic #windows #win - X Vai su X
Windows 10: Microsoft sotto accusa, The Restart Project denuncia l’ondata di rifiuti elettronici; Windows 10 verso la fine del supporto: tutte le opzioni e i costi per utenti privati e aziende; NVIDIA supporterà Windows 10 più a lungo di quanto farà Microsoft.
Windows 10, scatta il conto alla rovescia finale: quali sono le soluzioni - A un mese dalla data fatidica del 14 ottobre 2025, il colosso di Redmond intensifica la comunicazione verso gli utenti attraverso aggiornamenti ufficiali nel centro messaggi, presentando le opzioni di ... Riporta hwupgrade.it
Fine Windows 10: la spinta per i PC con AI - La fine del supporto a Windows 10 a ottobre 2025 e l'arrivo dei PC con AI stanno rilanciando il mercato. Scrive 24hlive.it