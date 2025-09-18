William e Kate in prima fila al banchetto organizzato a Windsor per la seconda visita di Trump hanno oscurato re Carlo III e la regina Camilla

P er la sua seconda visita di Stato in Gran Bretagna (il primo presidente Usa della storia a tornare due volte), Donald Trump e la moglie Melania hanno ricevuto un’accoglienza senza precedenti, con tutta la pompa e il cerimoniale di cui sono capaci i Royal inglesi. Persino la parata militare è stata ribattezzata Trooping The Donald! Al loro fianco, oltre al re e alla regina, c’erano i principi del Galles, William e Kate. E durante la cena di Stato che si è svolta ieri sera a Windsor, in presenza di 160 invitati illustri, il presidente Usa non ha perso tempo a far capire chi sono i Royal che gli stanno più a cuore. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - William e Kate in prima fila al banchetto organizzato a Windsor per la seconda visita di Trump, hanno oscurato re Carlo III e la regina Camilla

