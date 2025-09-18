William e Kate condividono il video dell’arrivo di Trump | Una giornata da ricordare

Sul profilo Instagram dei Principi del Galles è stato diffuso un video che racconta l’arrivo di Donald Trump nel Regno Unito, definito «una giornata da ricordare». La clip mostra l’accoglienza ufficiale riservata all’ex Presidente degli Stati Uniti, seguita da immagini dello State Banquet, il banchetto di Stato organizzato a Buckingham Palace con la partecipazione della famiglia reale e delle massime autorità britanniche. Attraverso una narrazione visiva curata nel minimo dettaglio, il video sottolinea il valore simbolico di una visita che ha messo al centro i rapporti storici tra Regno Unito e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - William e Kate condividono il video dell’arrivo di Trump: «Una giornata da ricordare»

In questa notizia si parla di: william - kate

La rosa che fiorisce ogni novembre: il dono di Kate Middleton e del principe William alla famiglia di Liz, giovane fotografa morta di cancro

William e Kate nell’occhio del ciclone, la grave accusa: “Fuori dal mondo”

“Ma dove vivono, non esiste”. William e Kate Middleton, la foto ed è bufera

Donald Trump accolto a Windsor da Kate e William. Prima gaffe durante l’ispezione delle truppe - facebook.com Vai su Facebook

I principi William e Kate d'Inghilterra si trasferiranno nella loro nuova villa - X Vai su X

William e Kate condividono il video dell’arrivo di Trump: «Una giornata da ricordare»; Kate Middleton, il video privato con William mai visto prima; Cuccioli, selfie e un letto condiviso: il lato segreto di Kate e William.

Kate e William condividono un video molto personale: «Per il nostro anniversario di matrimonio» - «Grazie a tutti per i messaggi gentili che abbiamo ricevuto in occasione del nostro anniversario di matrimonio. Si legge su ilmessaggero.it

Kate e il principe William condividono un video molto personale: «Per il nostro anniversario di matrimonio» - «Grazie a tutti per i messaggi gentili che abbiamo ricevuto in occasione del nostro anniversario di matrimonio. Lo riporta corriereadriatico.it