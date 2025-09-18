Wicked – Parte 2 | rivelata la sorprendente durata del film

La durata di WickedParte 2 (Wicked: For Good) è stata ufficialmente confermata in vista della sua uscita nelle sale il 21 novembre. Seguito del grande successo del 2024 Wicked, la seconda parte dell’adattamento teatrale per il grande schermo vedrà Cynthia Erivo nei panni di Elphaba e Ariana Grande in quelli di Glinda alle prese con un’amicizia incrinata in un contesto di conflitto sempre più aspro a Oz. Secondo AMC, la durata di Wicked – Parte 2 (Wicked: For Good)  è stata confermata in 2 ore e 18 minuti, il che è piuttosto sorprendente considerando la lunga durata di Wicked, pari a 2 ore e 40 minuti. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

