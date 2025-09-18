Whitney Houston riesumata grazie all’Intelligenza Artificiale | pronto un tour americano
Gli eredi di Whitney Houston hanno in programma di riportare la cantante scomparsa sul palco. Il progetto, intitolato The Voice of Whitney, verrà sviluppato tramite la piattaforma Moises, specializzata proprio nella manipolazione e creazione di musica, che estrarrà la voce della cantante scomparsa nel 2012 per poi farla accompagnare da un’orchestra per un mini tour americano che toccherà sette città. Il progetto sarà realizzato in collaborazione con Primary Wave Music, che gestisce il catalogo della cantante, e Park Avenue Artists, che invece, evidentemente anche in questa fase post mortem, cura gli interessi dell’artista. 🔗 Leggi su Open.online
