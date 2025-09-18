Whitney Houston è stata una delle voci più belle del panorama mondiale. Una artista unica ma tormentata, morta a 48 anni per annegamento nella vasca da bagno della sua stanza d’albergo a Los Angeles l’11 febbraio 2012. L’autopsia ha rivelato che il decesso è stato causato un attacco di cuore, assieme al consumo di cocaina e altre sostanze Ma gli eredi dell’artista vogliono che l’artista rimanga immortale così, insieme a Primary Wave Music e Park Avenue Artists, hanno in programma di “resuscitare” sul palco la cantante, adottando nuove tecnologie per estrarne la voce dalle registrazioni originali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Whitney Houston “resuscitata” dall’Intelligenza Artificiale: arriva il concerto con la sua voce unica