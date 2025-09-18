Weghorst dopo Ajax Inter | Nel primo tempo meglio noi eravamo dominanti Vi svelo cosa ci siamo detti nello spogliatoio

L’attaccante dell’Ajax, Wout Weghorst, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta di ieri sera in Champions League contro l’Inter. Al termine del match tra Ajax e Inter, valido per il primo turno della League Phase di Champions League, Wout Weghorst, attaccante olandese, ha commentato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Ziggo Sport. Secondo l’ex attaccante del VfL Wolfsburg, l’ Ajax ha giocato meglio della squadra nerazzurra nella prima frazione, ma non è riuscito a capitalizzare le occasioni create. Weghorst ha sottolineato come i gol subiti, firmati da Marcus Thuram, siano stati frutto della superiorità aerea dei nerazzurri, evidenziando la difficoltà della sua squadra nel contrastare le palle alte: i difensori olandesi non sono riusciti a intercettare i cross calciati dai calci piazzati dell’ Inter, permettendo così all’attaccante francese di andare a segno. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Weghorst dopo Ajax Inter: «Nel primo tempo meglio noi, eravamo dominanti. Vi svelo cosa ci siamo detti nello spogliatoio»

Weghorst straparla dopo Ajax-Inter e Sneijder lo zittisce: Sono completamente in disaccordo con lui, il 99% dei nostri spettatori la pensa in modo diverso; Ajax-Inter, Sneijder polemico con Weghorst: Si riguardi la partita; Ajax-Inter, Weghorst: “Nel primo tempo meglio noi, eravamo dominanti. Nello spogliatoio…”.

Ajax, Weghorst controcorrente: "Nel primo tempo noi migliori dell'Inter. Meritavamo il vantaggio" - Intervistato ai microfoni di Ziggo Sport, l'attaccante dell'Ajax ha parlato del ko contro l'Inter elogiando. Scrive tuttomercatoweb.com

Ajax, Weghorst controcorrente: "A tratti abbiamo messo l'Inter sotto pressione". Sneijder non ci sta: "Non sono d'accordo" - Ha fatto discutere in Olanda l’analisi di Wout Weghorst dopo la sconfitta dell’Ajax contro l’Inter alla Johan Cruijff Arena. Segnala msn.com