Weekend estivo poi pioggia e crollo delle temperature | che tempo farà a Roma nella seconda parte di settembre

Fanpage.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fanpage.it ha intervistato Flavio Galbiati, metereologo di Meteo Expert, per capire come sarà il tempo nella seconda parte di settembre. Ci aspetta un weekend estivo e un fine mese di maltempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

