Weekend a Roma 5 eventi da non perdere sabato 20 e domenica 21 settembre

Funweek.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultimo fine settimana dell’estate 2025 sta per arrivare e la città di Roma si sta preparando a un weekend intenso e ricco di appuntamenti: s abato 20 e domenica 21 settembre la città si vestirà come sempre di cultura, arte, sapori e tradizioni, offrendo a residenti e visitatori un ventaglio di esperienze uniche. Dal cuore del centro storico alle atmosfere suggestive dei giardini più romantici, dai mercatini creativi ai festival internazionali, il weekend capitolino promette sorprese per tutti i gusti e tutte le età. Scopriamole insieme. Leggi anche: — Il Santuario Siriaco del Gianicolo, visite gratuite senza prenotazione: ecco le prossime aperture Apertura straordinaria dell’Oratorio del Gonfalone: la Cappella Sistina del Manierismo romano. 🔗 Leggi su Funweek.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: weekend - roma

Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 30 e domenica 31 agosto

Allerta caldo a Roma, nel weekend di fine giugno temperature fino a 40 gradi in città

Allerta caldo a Roma, nel weekend temperature fino a 40 gradi: è l’anticiclone Pluto

Weekend a Roma: 15 eventi da non perdere sabato 6 e domenica 7 settembre; Weekend 5–7 settembre: cosa fare a Roma tra cultura, musica e tradizione; Weekend a Roma: gli eventi imperdibili 13-14 settembre 2025.

weekend roma 5 eventiWeekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 20 e domenica 21 settembre - Weekend a Roma: 5 eventi imperdibili tra arte, natura, mercatini e gusto: scopri cosa fare il 20 e 21 settembre nella Capitale! Si legge su msn.com

weekend roma 5 eventiRoma eventi weekend. Misteri e fantasmi al teatro dell'Opera, Neri Marcoré a Ostia Antica, Natino Chirico all'Auditorium e molto altro - Psicologi all'Auditorium, Neri Marcorè a Ostia Antica, la lirica in formula itinerante e molto ancora. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Weekend Roma 5 Eventi