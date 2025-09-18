Weekend a Napoli gli eventi da non perdere | cosa fare da venerdì 19 a domenica 21 settembre

18 set 2025

Vincenzo Salemme in scena all'Arena Flegrea con Ogni promessa è debito, la terza edizione del Tour del Giallo – Città di Napoli, Il Sabato dei depositi e Il Festival della Musica Barocca al Palazzo Reale di Napoli, Katia Ricciarelli in scena per Soundtrack Napoli: il ’900 in musica, la rassegna. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

