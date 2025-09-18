Week end a Latina e provincia | cosa fare sabato 20 e domenica 21 settembre

L’estate sta finendo, la scuola è ormai iniziata, si è tornati alla classica routine quotidiana quindi è d’obbligo nel fine settimana tirarsi su di morale. Per farlo ci sono in giro per tutta la provincia di Latina tantissimi eventi: musica, spettacoli, feste e molto altro ancora. Come sempre ce. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: week - latina

Week end a Latina e provincia: cosa fare da sabato 28 e domenica 29 giugno

Week end a Latina e provincia: cosa fare da sabato 12 e domenica 13 luglio

Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 19 e domenica 20 luglio

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket sarà impegnata nel weekend di sabato 30 e domenica 31 agosto all’Estra Forum, in occasione del torneo quadrangolare organizzato dalla San Giobbe Chiusi Basket. A prendere parte all’evento anche Virtus Roma - facebook.com Vai su Facebook

Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 20 e domenica 21 settembre; Gli eventi del fine settimana a Latina e nella provincia pontina; Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 30 e domenica 31 agosto.

Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 13 e domenica 14 settembre - A Valvisciolo si potrà ascoltare l’Orchestra Tartini in Hollywood Music e non Solo, mentre a Formia nella suggestiva area archeologica di Caposele si ... latinatoday.it scrive

10eLotto, con un 9 vinti 120mila euro in provincia di Latina - Nella città del sud pontino, come riporta Agipronews, è stato centrato un colpo da 120mila euro grazie a un 9. Come scrive latinatoday.it