Waterfront lavori a rilento | Rischiamo un’altra estate blindata
A che punto sono i lavori del waterfront che dovrà ridisegnare il volto di Marina di Carrara? A chiederselo sono un gruppo di cittadini, che hanno scritto al nostro giornale per esprimere la loro preoccupazione sull’andamento dei lavori. Soprattutto sui ritardi nei cantieri e sul fatto che al lavoro si vedono pochissimi operai. Dagli indicatori la preoccupazione maggiore è che anche la prossima stagione estiva si svolga con le transenne, le stesse che avevano mandato su tutte le furie il titolare del Johnnie Fox’s ingabbiato al punto da sembrare chiuso con conseguente calo della clientela. E con lui altri commercianti di Marina penalizzati da transenne, mancanza di posteggi e disordine in piena stagione balneare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: waterfront - lavori
Piano green di Tursi su 90 palazzi, lavori a Carlo Felice e Waterfront
Cesenatico, da fine settembre ripartono i lavori di riqualificazione del Waterfront di Ponente
Ripartono i lavori di riqualificazione dell’Arena lido, Red: "Spazio simbolico a pochi passi dal Waterfront"
Sgombero dell'area necessario per permettere i lavori del progetto Waterfront, c'è un piano del Comune per ricollocare le famiglie. Effettuati anche controlli sugli abusi edilizi nel campo di piazzale Europa: scatteranno le demolizioni delle abitazioni n… https://if - X Vai su X
Questa mattina abbiamo firmato l’accordo tra Comune di Palermo e Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale per la realizzazione dei “Lavori di riqualificazione del waterfront Crispi (passerella e asse viario - rotatoria Piazza della Pace)”. Son Vai su Facebook
Waterfront, lavori a rilento: Rischiamo un’altra estate blindata.