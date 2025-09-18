Waterfront lavori a rilento | Rischiamo un’altra estate blindata

Lanazione.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A che punto sono i lavori del waterfront che dovrà ridisegnare il volto di Marina di Carrara? A chiederselo sono un gruppo di cittadini, che hanno scritto al nostro giornale per esprimere la loro preoccupazione sull’andamento dei lavori. Soprattutto sui ritardi nei cantieri e sul fatto che al lavoro si vedono pochissimi operai. Dagli indicatori la preoccupazione maggiore è che anche la prossima stagione estiva si svolga con le transenne, le stesse che avevano mandato su tutte le furie il titolare del Johnnie Fox’s ingabbiato al punto da sembrare chiuso con conseguente calo della clientela. E con lui altri commercianti di Marina penalizzati da transenne, mancanza di posteggi e disordine in piena stagione balneare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

waterfront lavori a rilento rischiamo un8217altra estate blindata

© Lanazione.it - Waterfront, lavori a rilento: "Rischiamo un’altra estate blindata"

In questa notizia si parla di: waterfront - lavori

Piano green di Tursi su 90 palazzi, lavori a Carlo Felice e Waterfront

Cesenatico, da fine settembre ripartono i lavori di riqualificazione del Waterfront di Ponente

Ripartono i lavori di riqualificazione dell’Arena lido, Red: "Spazio simbolico a pochi passi dal Waterfront"

Waterfront, lavori a rilento: Rischiamo un’altra estate blindata.

Cerca Video su questo argomento: Waterfront Lavori Rilento Rischiamo