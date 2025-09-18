Waterfront lavori a rilento | Rischiamo un’altra estate blindata

A che punto sono i lavori del waterfront che dovrà ridisegnare il volto di Marina di Carrara? A chiederselo sono un gruppo di cittadini, che hanno scritto al nostro giornale per esprimere la loro preoccupazione sull’andamento dei lavori. Soprattutto sui ritardi nei cantieri e sul fatto che al lavoro si vedono pochissimi operai. Dagli indicatori la preoccupazione maggiore è che anche la prossima stagione estiva si svolga con le transenne, le stesse che avevano mandato su tutte le furie il titolare del Johnnie Fox’s ingabbiato al punto da sembrare chiuso con conseguente calo della clientela. E con lui altri commercianti di Marina penalizzati da transenne, mancanza di posteggi e disordine in piena stagione balneare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

