Vuole saltare la fila per il nipote al pronto soccorso di Catania situazione degenera | minacce terribili

Notizie.virgilio.it | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 48enne è stato denunciato per minacce dopo aver tentato di saltare la fila al pronto soccorso di Catania per il nipote. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

vuole saltare la fila per il nipote al pronto soccorso di catania situazione degenera minacce terribili

© Notizie.virgilio.it - Vuole saltare la fila per il nipote al pronto soccorso di Catania, situazione degenera: minacce terribili

In questa notizia si parla di: vuole - saltare

Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 21 al 25 luglio 2025: Ender vuole far saltare le nozze di Yildiz

Pretende di saltare la fila al pronto soccorso e aggredisce verbalmente l'addetto alla vigilanza; Minacce e insulti al pronto soccorso per saltare la fila; Catania, pretende di saltare la fila al pronto soccorso: denunciato 48enne.

vuole saltare fila nipoteVuole saltare la fila per il nipote al pronto soccorso di Catania, situazione degenera: minacce terribili - Un 48enne è stato denunciato per minacce dopo aver tentato di saltare la fila al pronto soccorso di Catania per il nipote. Lo riporta virgilio.it

vuole saltare fila nipoteCatania, vuole saltare la fila al pronto soccorso ma finisce denunciato - Un 48enne catanese è stato denunciato dalla Polizia per minaccia a incaricato di pubblico servizio dopo aver tentato di saltare la fila al pronto soccorso del Cannizzaro e aver aggredito verbalmente m ... Riporta corrieretneo.it

Cerca Video su questo argomento: Vuole Saltare Fila Nipote