Vuole salire su un bus già partito | blocca il capolinea di Sesto San Giovanni

Sesto San Giovanni (Milano), 18 settembre 2025 – Capolinea della linea di autobus che collega Sesto San Giovanni con Monza. L'autobus diretto a San Fruttuoso è fermo all'incrocio. Non parte. Un uomo gli si è parato davanti, urla, gesticola. Picchia i pugni sul parabrezza. È' visibilmente alterato. La tensione è palpabile, anche con gli altri passeggeri in attesa e gli altri bus impossibilitati a passare. Intanto l'uomo del video ce l'ha con l'autista e urla a tutti le sue ragioni. Mentre il bus stava partendo lui è arrivato. In ritardo, ma f uori fermata ha chiesto all'autista di attenderlo e aprirgli le porte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

