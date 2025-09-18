Vuelle impennata di abbonamenti Felder calamita l’attenzione del tifo

Per la seconda estate consecutiva il diesse Nicola Egidio punta su un uomo chiamato Khalil. Si chiamava così Ahmad, una piacevole scoperta del dirigente irpino e porta lo stesso nome anche Felder, abbreviato in Kay, che ha riacceso la curiosità della piazza dopo un mercato faticoso, arrivato in ’meta’ ad una sola settimana dal via, diventate due per la Vuelle a causa di fortunati rinvii: "L’arrivo di Kay chiude un mercato particolare – riconosce Egidio -: non era facile ribaltare una situazione contrattuale così complicata come quella dalla quale siamo partiti. Inoltre, si fa sempre più fatica ad attirare un certo tipo di giocatori americani, per cui serve pazienza per convincere un profilo del peso specifico come il suo, che può riaccendere l’entusiasmo a Pesaro ". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, impennata di abbonamenti. Felder calamita l’attenzione del tifo

