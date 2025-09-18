Vucinic sarà il nuovo ct della Nazionale montenegrina | ufficialità in arrivo l’ex Juve allenerà anche Adzic! Tutti i dettagli

Vucinic sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale montenegrina: ufficialità in arrivo nelle prossime ore, l’ex Juve allenerà anche Adzic. La nazionale del  Montenegro  si prepara a una nuova era, con  Mirko Vu?ini? pronto a sedersi sulla panchina come nuovo ct. L’ex attaccante, noto per le sue esperienze in Serie A con  Lecce, Roma e Juventus, sarà ufficialmente presentato domani, 19 settembre, come riportato da  Sky Sport. Il ritorno di Vu?ini? nel calcio, questa volta in veste di allenatore, segna un passo importante per la selezione montenegrina, che punta a crescere e valorizzare i propri giovani talenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

