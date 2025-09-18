VSP One di Hitachi Vantara genera un ROI del 285%

(Adnkronos) – Un nuovo studio condotto da Forrester Consulting per conto di Hitachi Vantara rivela un significativo impatto economico per le aziende che hanno adottato la piattaforma Virtual Storage Platform One (VSP One). L'analisi Total Economic Impact (TEI) ha riscontrato che l'implementazione della soluzione ha portato a un ritorno sull'investimento (ROI) del 285%, un valore .

In questa notizia si parla di: hitachi - vantara

