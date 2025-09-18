Von der Leyen | UE sviluppi nuove partnership commerciali

Quotidiano.net | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 18 set. (askanews) - La presidente dell'Ue Ursula von der Leyen ha affermato che è "molto importante" sviluppare "partnership commerciali in tutto il mondo" nonostante i dazi statunitensi, in un discorso pronunciato a Berlino di fronte a gruppi economici e imprenditoriali tedeschi. "Dovremmo anche ricordare, e questo è molto importante per me, che l'80% dei nostri scambi commerciali avviene con paesi al di fuori degli Stati Uniti. Ed è per questo che è così importante continuare a sviluppare questa rete di partnership commerciali in tutto il mondo", ha sottolineato. "Negli ultimi nove mesi abbiamo concluso con successo accordi con il Mercosur, il Messico e la Svizzera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: leyen - sviluppi

La nuova narrativa di Draghi e von der Leyen: gli Stati membri dell’UE devono diventare adulti; Unione europea, von der Leyen: «Competitività missione incompiuta». Draghi: «Inazione minaccia la nostra sovranità»; Discorso della Presidente von der Leyen sullo stato dell'Unione 2025.

von der leyen ueUe, von der Leyen diventa ProPal con le sanzioni a Israele. E salva gli amici Sanchez e Macron - Stretta tra la pressione di un numero sempre maggiore di Stati membri, delle forze progressiste al Parlamento europeo e dai movimenti di sinistra che ... Secondo iltempo.it

von der leyen ueL'Ue propone di reintrodurre i dazi a Israele, ma von der Leyen sa che non c'è la maggioranza - “Non vogliamo punire Israele o i cittadini israeliani, ma fare pressione sul governo israeliano affinché cambi strada a Gaza”, ha detto l’Alto rappresentante, Kaja Kallas . Segnala ilfoglio.it

Cerca Video su questo argomento: Von Der Leyen Ue