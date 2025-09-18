Von der Leyen | UE sviluppi nuove partnership commerciali
Milano, 18 set. (askanews) - La presidente dell'Ue Ursula von der Leyen ha affermato che è "molto importante" sviluppare "partnership commerciali in tutto il mondo" nonostante i dazi statunitensi, in un discorso pronunciato a Berlino di fronte a gruppi economici e imprenditoriali tedeschi. "Dovremmo anche ricordare, e questo è molto importante per me, che l'80% dei nostri scambi commerciali avviene con paesi al di fuori degli Stati Uniti. Ed è per questo che è così importante continuare a sviluppare questa rete di partnership commerciali in tutto il mondo", ha sottolineato. "Negli ultimi nove mesi abbiamo concluso con successo accordi con il Mercosur, il Messico e la Svizzera. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: leyen - sviluppi
