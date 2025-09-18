Volvo EX60 piattaforma inedita e più sicurezza per il Suv elettrico premium | le novità
La casa svedese di proprietà del gruppo Geely ha annunciato le prime novità del Suv elettrico premium che verrà presentato a gennaio. Sarà il primo basato sulla nuova piattaforma Spa3, che promette un'autonomia fino a 700 km e una ricarica ultrarapida. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: volvo - ex60
Benvenuto settembre e buon ritorno dalla pausa estiva! Mentre riprendiamo le attività quotidiane, le e-Station #News sono qui per aggiornarvi sulle ultime novità della #mobilità #elettrica e dell'ambiente: - #Volvo EX60: quarto SUV elettrico della casa svedese - facebook.com Vai su Facebook
Volvo EX60, il nuovo D-SUV sarà presentato a gennaio: come sarà https://ift.tt/ih7E0IN - X Vai su X
Volvo EX60, piattaforma inedita e più sicurezza per il Suv elettrico premium: le novità; La formidabile Volvo EX60 sarà svelata il 21 gennaio 2026; Volvo: a marzo la berlina elettrica ES90 seguita dal SUV EX60 nel 2026.
Volvo EX60: ecco il profilo del nuovo SUV elettrico che sarà svelato il 21 gennaio 2026 [TEASER] - Bisognerà dunque aspettare l'inizio dell'anno prossimo per scoprire il nuovo modello della Casa svedese che ... Si legge su motorionline.com
Volvo dice che la EX60 sarà l’elettrica con l’autonomia maggiore di sempre - Volvo dice che il suo prossimo SUV elettrico, la EX60 in arrivo nel 2026, avrà un'autonomia maggiore a tutto quello visto finora. Secondo quotidianomotori.com