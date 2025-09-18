Voltri cade dal secondo piano della scuola De Amicis | grave un bambino di 6 anni | Foto

Genova – Un bambino di sei anni è caduto dal secondo piano della scuola De amicis di Voltri: è stato subito soccorso dal 118 che ha chiuso lo svincolo autotradale di Pra’ per accelerare il. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Voltri, cade dal secondo piano della scuola De Amicis: grave un bambino di 6 anni | Foto

