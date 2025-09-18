Simone Giannelli ha parlato al sito federale dopo la vittoria sull’Ucraina, che è valsa all’Italia il passaggio agli ottavi di finale dei Mondiali senior 2025 di volley: l’azzurro ha rimarcato la difficoltà di dover giocare un match da dentro o fuori, presentando poi l’Argentina, prossima avversaria nella seconda fase, infine ha commentato le eliminazioni di Francia e Brasile. L’azzurro ha sottolineato l ‘importanza della sfida vinta: “ Dovevamo vincere per passare il turno, siamo felici per come lo abbiamo fatto, perché credo che abbiamo giocato una buona pallavolo, quindi sono molto contento sia del risultato sia di come è maturato. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley, Simone Giannelli: “Incontreremo una squadra molto forte, ma abbiamo voglia di giocarcela fino in fondo”