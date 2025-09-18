Volley serie B il progetto della società Attivato un crowdfunding per raccogliere 15.000 euro Hokkaido il sogno è un pullmino | Per portare i ragazzi in palestra

Al di fuori delle realtà di spicco, per le società sportive la vita è spesso dura e richiede la necessità di sapersi inventare qualcosa per tirare avanti, coltivare l’interesse altrui e quello di chi ti sceglie per l’attività di base. Anche perché i denari all’interno di tante famiglie sono sempre meno, gli impegni sempre maggiore e anche accompagnare i figli in palestra o al campo può diventare discrimine per decidere se far fare o meno attività a ragazze e ragazze. Ecco allora che Hokkaido Pallavolo Bologna cerca soluzioni provando a unire alla necessità la socialità. Cercasi pullmino usato 9 posti per andare a prendere e riportare chi fatica a incastrare spostamenti e orari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

