Volley serie B il progetto della società Attivato un crowdfunding per raccogliere 15.000 euro Hokkaido il sogno è un pullmino | Per portare i ragazzi in palestra

Sport.quotidiano.net | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al di fuori delle realtà di spicco, per le società sportive la vita è spesso dura e richiede la necessità di sapersi inventare qualcosa per tirare avanti, coltivare l’interesse altrui e quello di chi ti sceglie per l’attività di base. Anche perché i denari all’interno di tante famiglie sono sempre meno, gli impegni sempre maggiore e anche accompagnare i figli in palestra o al campo può diventare discrimine per decidere se far fare o meno attività a ragazze e ragazze. Ecco allora che Hokkaido Pallavolo Bologna cerca soluzioni provando a unire alla necessità la socialità. Cercasi pullmino usato 9 posti per andare a prendere e riportare chi fatica a incastrare spostamenti e orari. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

volley serie b il progetto della societ224 attivato un crowdfunding per raccogliere 15000 euro hokkaido il sogno 232 un pullmino per portare i ragazzi in palestra

© Sport.quotidiano.net - Volley serie B, il progetto della società. Attivato un crowdfunding per raccogliere 15.000 euro. Hokkaido, il sogno è un pullmino: "Per portare i ragazzi in palestra»

In questa notizia si parla di: volley - serie

Serie B volley

Terni Volley Academy, la Serie A torna in città dopo 45 anni: “Inseguiamo il sogno della Superlega”

Terni Volley Academy, inizia il ‘sogno’ Serie A: tutti i possibili avversari dei rossoverdi

MO.RE VOLLEY AL VIA DEL PROSSIMO CAMPIONATO DI SERIE B. UFFICIALIZZATA LA COMPOSIZIONE DEI GIRONI; A Lisbona il Final Evaluation Meeting del progetto HRIC; Modena Volley vuole una squadra femminile interna per partire dalla Serie B.

volley serie b progettoVolley serie B, il progetto della società. Attivato un crowdfunding per raccogliere 15.000 euro. Hokkaido, il sogno è un pullmino: "Per portare i ragazzi in palestra» - Obiettivo doppio: "Evitare che i giovani perdano giornate di allenamento. Da sport.quotidiano.net

Volley, la Consar si presenta: "Due obiettivi: playoff per la prima squadra e qualità nel giovanile" - Il presidente Matteo Rossi: “Abbiamo più che triplicato il numero degli iscritti nelle giovanili, abbiamo avviato il progetto del settore femminile, anche grazie alle collaborazioni sul territorio" ... Da today.it

Cerca Video su questo argomento: Volley Serie B Progetto