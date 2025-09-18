Volley Roberto Russo | Il livello ormai è altissimo tutte le squadre possono dire la loro

L’ Italia del volley maschile ha battuto l’Ucraina e si è qualificata per gli ottavi di finale dei Mondiali senior 2025: gli azzurri affronteranno nel primo incontro della seconda fase l’Argentina. Roberto Russo ha tracciato al sito federale il bilancio della fase a gironi della rassegna iridata. L’importante quest’oggi era passare il turno: “ Ci voleva una bella prestazione e noi l’abbiamo fatta, siamo contenti della pallavolo che abbiamo espresso. Ora siamo proiettati sul turno successivo, dove affronteremo l’Argentina, che oggi ha disputato una grandissima gara contro la Francia “. Nessuno può essere sottovalutato: “ Noi sappiamo che questo è un Mondiale di altissimo livello, nel quale nessuno ti regala nulla, ora non vediamo l’ora di scendere di nuovo in campo. 🔗 Leggi su Oasport.it

