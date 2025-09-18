Volley l’Italia scaccia la paura e rifila un secco 3-0 all’Ucraina | ora gli ottavi senza la Francia
L’Italia si è qualificata agli ottavi di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile, vincendo lo scontro diretto da dentro o fuori con l’Ucraina. La nostra Nazionale era obbligata a sconfiggere i gialloblù per proseguire la propria avventura a Manila ed è riuscita a imporsi con un secco 3-0 (25-21; 25-22; 25-18), riscattando il ko rimediato due giorni fa al tie-break contro il Belgio e chiudendo la Pool F al secondo posto (due successi, 7 punti) alle spalle dei Red Dragons (tre vittorie, 8 punti). I Campioni del Mondo in carica si sono meritati il testa a testa con l’Argentina, in programma domenica 21 settembre: si preannuncia una partita particolarmente complessa, impegnativa, ostica, equilibrata contro la sempre arcigna Albiceleste, che oggi ha sconfitto la Francia al tie-break e ha eliminato i Campioni Olimpici di Parigi 2024 dalla rassegna iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: volley - italia
LIVE Italia-Brasile 2-3, Nations League volley 2025 in DIRETTA: gli azzurri si arrendono 13-15 al tie-break dopo una dura battaglia
Volley, l’Italia gioca una partita vibrante contro il Brasile, ma paga gli errori e si arrende al tie-break
Quando gioca l’Italia di volley con Serbia, Ucraina, Slovenia e Olanda: orari Nations League 2025, tv, streaming
Italia-Ucraina, diretta Mondiali di volley maschili: agli azzurri serve una vittoria per gli ottavi - X Vai su X
Italia 2- 3 Belgio Francia 2 - 3 Finlandia I cugini non si lasciano soli, giusto? #pallavolistibrutti #alzalignoranza #volley #volleyball #pallavolo #LaNazionale #italvolley #Philippines2025 #Mwch - facebook.com Vai su Facebook
Volley, paura per Danesi contro il Belgio: “Un attacco di tachicardia, ora sto bene” - La capitana della Nazionale di volley femminile ha accusato un disagio fisico nel corso del quarto set della partita col Belgio. Da repubblica.it