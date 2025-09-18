Volley l’Italia scaccia la paura e rifila un secco 3-0 all’Ucraina | ora gli ottavi senza la Francia

L’Italia si è qualificata agli ottavi di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile, vincendo lo scontro diretto da dentro o fuori con l’Ucraina. La nostra Nazionale era obbligata a sconfiggere i gialloblù per proseguire la propria avventura a Manila ed è riuscita a imporsi con un secco 3-0 (25-21; 25-22; 25-18), riscattando il ko rimediato due giorni fa al tie-break contro il Belgio e chiudendo la Pool F al secondo posto (due successi, 7 punti) alle spalle dei Red Dragons (tre vittorie, 8 punti). I Campioni del Mondo in carica si sono meritati il testa a testa con l’Argentina, in programma domenica 21 settembre: si preannuncia una partita particolarmente complessa, impegnativa, ostica, equilibrata contro la sempre arcigna Albiceleste, che oggi ha sconfitto la Francia al tie-break e ha eliminato i Campioni Olimpici di Parigi 2024 dalla rassegna iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it

