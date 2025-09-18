Volevo andare a trovare Robert Redford in questi ultimi mesi per assicurarmi stesse bene ma non ho fatto in tempo | Jane Fonda si commuove

La morte di Robert Redford, avvenuta lo scorso 16 settembre, ha creato un moto di cordoglio e di affetto da Hollywood fino alle persone comuni che lo hanno amato in ogni film che ha fatto. Tra i messaggi più affettuosi non poteva mancare Jane Fonda che proprio con Redford ha girato quattro film “La caccia”, “Il cavaliere elettrico”, “A pieni nudi nel parco” e “Le nostre anime di notte”. “Il nostro ultimo film insieme è stato ‘Le nostre anime di notte’. – ha scritto l’attrice sui suoi social postando anche una foto dal set – Eccoci con Iain Armitage. Bob ha fatto la differenza in tutti i modi buoni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Volevo andare a trovare Robert Redford in questi ultimi mesi per assicurarmi stesse bene, ma non ho fatto in tempo”: Jane Fonda si commuove

Jane Fonda piange Robert Redford: Volevo visitarlo ma non ho fatto in tempo; Jane Fonda ricorda l'amico Robert Redford: «Pensavo di andare a trovarlo, ma non ho fatto in tempo. Alla nostra età ho imparato che non bisogna aspettare; Hollywood ricorda Robert Redford.

