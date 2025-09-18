Voghera (Pavia), 18 settembre 2025 - E' stato fermato dai carabinieri per un normale controllo, ma in tasca aveva 15 dosi di cocaina, per circa una decina di grammi di peso. Il ragazzo, che ha solo 18 anni e risulta del tutto incensurato, è stato quindi sottoposto anche alla perquisizione domiciliare, nella sua abitazione a Voghera, dove è stata trovata altra droga, circa 10 grammi di hashish. Tutto posto sotto sequestro, insieme all'immancabile bilancino di precisione e oltre 2.500 euro in contanti, trovati in casa, ritenuti il guadagno dell'illecita attività di spaccio, che si sommano anche a poco più di 150 euro, in banconote di piccolo taglio, che aveva in tasca insieme alla cocaina, con il sospetto che si tratti dei soldi già incassati per altre dosi appena spacciate. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Voghera, in tasca 15 dosi di cocaina e in casa altra droga: arrestato 18enne