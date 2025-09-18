’Voci per la Palestina’ | gli artisti in piazza

È un elenco lungo, che comprende i nomi più rappresentativi della scena, vivacissima negli ultimi anni, del jazz italiano. Uniti, per il concerto ‘ Voci per la Palestina ’, che andrà in scena il 23 settembre in piazza Lucio Dalla all’interno di DiMondi Festival. Una lunga giornata di musica e solidarietà, organizzata per esprimere la propria vicinanza alla tragedia del popolo palestinese. Una iniziativa organizzata dal movimento omonimo, promosso dall’associazione ‘ Artists for Palestine Italia ’, che ha come obiettivo, affermano, quello di "mettere l’arte al servizio della giustizia, della pace e della solidarietà". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

