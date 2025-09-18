’Voci per la Palestina’ | gli artisti in piazza
È un elenco lungo, che comprende i nomi più rappresentativi della scena, vivacissima negli ultimi anni, del jazz italiano. Uniti, per il concerto ‘ Voci per la Palestina ’, che andrà in scena il 23 settembre in piazza Lucio Dalla all’interno di DiMondi Festival. Una lunga giornata di musica e solidarietà, organizzata per esprimere la propria vicinanza alla tragedia del popolo palestinese. Una iniziativa organizzata dal movimento omonimo, promosso dall’associazione ‘ Artists for Palestine Italia ’, che ha come obiettivo, affermano, quello di "mettere l’arte al servizio della giustizia, della pace e della solidarietà". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
"Gaza Gaza Gaza": le voci della Palestina risuonano all'Arco Catalano
Il Cancelliere Merz sta indirizzando la Germania verso una pericolosa deriva autoritaria: scandalosa repressione delle voci Pro-Palestina
Palestina, Ucraina, Siria: al Giubileo dei giovani le voci dei ragazzi di paesi in conflitto
Anche gli artisti di "Voci per la Palestina" invitano al boicottaggio, ecco perché e cosa ha detto veramente Thom Yorke
FOCUS PALESTINA Uno speciale panel-dialogo con ospiti d'eccezione all'interno dell'iniziativa "con gli occhi degli altri – storie di volti, voci e diritti". • sabato 27 settembre, ore 17:30 Interverranno: Nandino Capovilla, referente di Pax Christi, coautore del
