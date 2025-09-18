Vlahovic via dalla Juventus pronta a scatenarsi un’asta internazionale | tre top club esteri sulle sue tracce in Italia… Chi ci pensa
Vlahovic via dalla Juventus, secondo la Gazzetta dello Sport è pronta a scatenarsi un’asta internazionale: tre top club esteri sulle sue tracce. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Dusan Vlahovic è ormai lontano dalla Juventus, con diversi top club europei pronti a farsi avanti per il centravanti serbo che lascerà Torino a parametro zero a giugno. Tra i club più interessati c’è l’ Atletico Madrid, che potrebbe tornare alla carica dopo l’ultimo tentativo estivo, cercando di convincere il giocatore con un progetto sportivo competitivo e la possibilità di giocare subito da protagonista in Liga e nelle competizioni europee. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: vlahovic - juventus
Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?
Juventus, l’affare Conceicao insegna. Nico Gonzalez o Vlahovic da chi arriverà primo colpo di scena?
Ultim’ora Juventus, l’ipotesi su Vlahovic è clamorosa: l’aggiornamento
Vlahovic, adesso si parlerà di rinnovo? Com'è la situazione di Dusan alla luce della partenza sprint? Ecco i retroscena #Vlahovic #Juventus #Tuttosport - facebook.com Vai su Facebook
Vlahovic, adesso si parlerà di rinnovo? Com'è la situazione di Dusan alla luce della partenza sprint? Ecco i retroscena #Vlahovic #Juventus #Tuttosport - X Vai su X
Milan, via libera per Dusan Vlahovic: la trattativa entra nel vivo?; Gyokeres, Juve pronta se Vlahovic parte. E lui avvisa lo Sporting; Juventus, Vlahovic ai saluti: dal Manchester United pronta un’offerta low cost per l'attaccante serbo.
Juventus, Vlahovic non perdonato: a gennaio via con lo sconto - Possibile svolta in casa Juventus sul caso Dusan Vlahovic, perché adesso il bomber serbo può davvero essere messo alla porta in vista della prossima sessione di mercato di gennaio ... Secondo calciotoday.it
Calciomercato Juventus: il futuro di Dusan Vlahovic è ancora un rebus! E spunta un’altra pretendente… - I dettagli Il nome di Dusan Vlahovic torna al centro delle voci di mercato. Da calcionews24.com