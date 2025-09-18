Vlahovic via dalla Juventus pronta a scatenarsi un’asta internazionale | tre top club esteri sulle sue tracce in Italia… Chi ci pensa

Vlahovic via dalla Juventus, secondo la Gazzetta dello Sport è pronta a scatenarsi un’asta internazionale: tre top club esteri sulle sue tracce. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Dusan Vlahovic è ormai lontano dalla Juventus, con diversi top club europei pronti a farsi avanti per il centravanti serbo che lascerà Torino a parametro zero a giugno. Tra i club più interessati c’è l’ Atletico Madrid, che potrebbe tornare alla carica dopo l’ultimo tentativo estivo, cercando di convincere il giocatore con un progetto sportivo competitivo e la possibilità di giocare subito da protagonista in Liga e nelle competizioni europee. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

