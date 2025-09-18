Vlahovic via dalla Juventus pronta a scatenarsi un’asta internazionale | tre top club esteri sulle sue tracce in Italia… Chi ci pensa

Juventusnews24.com | 18 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vlahovic via dalla Juventus, secondo la Gazzetta dello Sport è pronta a scatenarsi un’asta internazionale: tre top club esteri sulle sue tracce. Secondo quanto riportato dalla  Gazzetta dello Sport, il futuro di Dusan Vlahovic è ormai lontano dalla Juventus, con diversi top club europei pronti a farsi avanti per il centravanti serbo che lascerà Torino a parametro zero a giugno. Tra i club più interessati c’è l’ Atletico Madrid, che potrebbe tornare alla carica dopo l’ultimo tentativo estivo, cercando di convincere il giocatore con un progetto sportivo competitivo e la possibilità di giocare subito da protagonista in Liga e nelle competizioni europee. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

vlahovic via dalla juventus pronta a scatenarsi un8217asta internazionale tre top club esteri sulle sue tracce in italia8230 chi ci pensa

© Juventusnews24.com - Vlahovic via dalla Juventus, pronta a scatenarsi un’asta internazionale: tre top club esteri sulle sue tracce, in Italia… Chi ci pensa

In questa notizia si parla di: vlahovic - juventus

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce?

Juventus, l’affare Conceicao insegna. Nico Gonzalez o Vlahovic da chi arriverà primo colpo di scena?

Ultim’ora Juventus, l’ipotesi su Vlahovic è clamorosa: l’aggiornamento

Milan, via libera per Dusan Vlahovic: la trattativa entra nel vivo?; Gyokeres, Juve pronta se Vlahovic parte. E lui avvisa lo Sporting; Juventus, Vlahovic ai saluti: dal Manchester United pronta un’offerta low cost per l'attaccante serbo.

vlahovic via juventus prontaJuventus, Vlahovic non perdonato: a gennaio via con lo sconto - Possibile svolta in casa Juventus sul caso Dusan Vlahovic, perché adesso il bomber serbo può davvero essere messo alla porta in vista della prossima sessione di mercato di gennaio ... Secondo calciotoday.it

vlahovic via juventus prontaCalciomercato Juventus: il futuro di Dusan Vlahovic è ancora un rebus! E spunta un’altra pretendente… - I dettagli Il nome di Dusan Vlahovic torna al centro delle voci di mercato. Da calcionews24.com

Cerca Video su questo argomento: Vlahovic Via Juventus Pronta