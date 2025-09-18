Vlahovic torna al centro della Juve? Il serbo in bilico tra rinnovo e un addio che sembra scritto | gli scenari e il piano del club

Vlahovic torna al centro della Juve? Il centravanti serbo continua ad essere in bilico tra rinnovo e un addio che sembra scritto: tutti i possibili scenari. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus sembra ormai già scritto: a giugno prossimo, infatti, l’attaccante serbo lascerà il club a parametro zero. Nonostante le prestazioni straordinarie e i gol messi a segno in queste prime giornate, la società bianconera non può permettersi di offrire un ingaggio da 12 milioni di euro annui, una cifra ritenuta insostenibile per due motivi principali: l’equilibrio dei conti e l’equilibrio interno dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

