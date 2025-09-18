Vlahovic torna al centro della Juve? Il serbo in bilico tra rinnovo e un addio che sembra scritto | gli scenari e il piano del club
Vlahovic torna al centro della Juve? Il centravanti serbo continua ad essere in bilico tra rinnovo e un addio che sembra scritto: tutti i possibili scenari. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus sembra ormai già scritto: a giugno prossimo, infatti, l’attaccante serbo lascerà il club a parametro zero. Nonostante le prestazioni straordinarie e i gol messi a segno in queste prime giornate, la società bianconera non può permettersi di offrire un ingaggio da 12 milioni di euro annui, una cifra ritenuta insostenibile per due motivi principali: l’equilibrio dei conti e l’equilibrio interno dello spogliatoio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: vlahovic - torna
Attacco, accelerata Milan. Vlahovic torna di moda. Idea Dovbyk per Gimenez
Ultimissime Juve LIVE: Chiellini diventa uno dei proprietari del LAFC, torna di moda Adeyemi mentre Vlahovic fa una richiesta shock…
Vlahovic Juve: non si torna più indietro. La dirigenza bianconera ha le idee chiare e non cambia posizione, gli sviluppi delle ultime ore portano in questa direzione
Juve, per l’esordio in Champions Tudor è pronto a lanciare David e Openda insieme a Yildiz: vi piace questo attacco? In occasione della sfida contro il BVB dovrebbero tornare in panchina Vlahovic e Koopmeiners, lasciando spazio ai due acquisti estivi. S - facebook.com Vai su Facebook
Qui #Juve - #Koopmeiners si sdoppia, #McKennie torna a sinistra. La sorpresa è #Vlahovic: può partire titolare - X Vai su X
Champions League, Juventus: la rinascita di Dusan Vlahovic; Juve-Vlahovic, meglio tardi che mai: tutti i segreti dietro la rinascita. E sul futuro...; Vlahovic titolare a cinque mesi dall'ultima volta: la grande chance nella notte più pesante.
Calciomercato Juventus: il futuro di Dusan Vlahovic è ancora un rebus! E spunta un’altra pretendente… - I dettagli Il nome di Dusan Vlahovic torna al centro delle voci di mercato. Riporta calcionews24.com
Vlahovic, cambia tutto in casa Juve? La situazione che va dal mercato di gennaio alle intenzioni della squadra - La situazione attuale Appena archiviata la sessione estiva di calciomercato, il nome di Vlahovic torna prepotentemente al centro delle tra ... Come scrive calcionews24.com