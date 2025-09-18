Vlahovic titolare in Verona Juve? A cosa sta pensando Tudor dopo la prestazione incredibile del serbo in Champions Le prime idee di formazione

Vlahovic sarà titolare in Verona Juve? Ecco le prime idee di formazione di Igor Tudor dopo la straordinaria partita del serbo in Champions. Una notte da eroe per ribaltare le gerarchie. La prestazione monumentale di Dusan Vlahovic contro il Borussia Dortmund, con una doppietta e un assist che hanno propiziato la clamorosa rimonta, è destinata a lasciare il segno. Come riportato da Sportmediaset, Igor Tudor è pronto a premiarlo: per la trasferta di Verona, potrebbe essere lui il titolare al centro dell’attacco della Juve. La notte magica che ha cambiato tutto. Martedì sera, in Champions League, è entrato dalla panchina e ha cambiato il volto della partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic titolare in Verona Juve? A cosa sta pensando Tudor dopo la prestazione incredibile del serbo in Champions. Le prime idee di formazione

