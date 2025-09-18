Vlahovic Milan cosa è successo in estate | tra luglio e agosto i rossoneri erano convinti di andare a dama ma… Il retroscena

Vlahovic Milan: tra i mesi di luglio e agosto il club rossonero era convinto di andare a dama ma. Il retroscena della Gazzetta dello Sport. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan era stato tra i club più fiduciosi nel riuscire a chiudere l’affare per Dusan Vlahovic tra luglio e agosto. I rossoneri avevano individuato nel centravanti serbo della Juventus il profilo ideale per rinforzare l’attacco e consolidare la squadra di Massimiliano Allegri, considerando anche le caratteristiche tecniche e la capacità realizzativa del giocatore. Tuttavia, nonostante le ottimistiche previsioni iniziali, l’operazione non si è concretizzata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

